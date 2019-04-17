Guardian: в метро Лондона отключили Wi-Fi из-за протестующих

В лондонском метро по требованию британской полиции выключили сеть Wi-Fi из-за угроз протестующих перекрыть движение, пишет британская газета The Guardian.

Полиция пошла на такие меры, чтобы остановить экологических активистов, которые угрожали нарушить работу общественного транспорта. В течение недели они блокируют обычное движение на четырех ключевых объектах в Лондоне. В их числе мост Ватерлоо, Мраморная арка, Парламентская и Оксфордская площади.

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Всего в протестах принимают тысячи протестующих, 250 из них были задержаны, говорится в материале.

Активисты пытаются заставить правительство Великобритании принять меры из-за эскалации кризиса, вызванного изменением климата.