Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве и Московской области в среду, 17 апреля, приблизится к рекордно высокой отметке. Об этом сообщают «Метеоновости».

Согласно имеющейся информации, погодные условия в регионе до конца этой неделе будут определяться антициклоном. При этом 16 апреля атмосферное давление поднимется до 757 мм рт. ст. Завтра рост атмосферного давление продолжится и достигнет 762 мм рт. ст.

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«А это почти рекорд атмосферного давления, зафиксированного в 2003 году», --отмечается в сообщении.

Ранее москвичам пообещали 20°С тепла.