Дважды ударили дверью: подробности избиения Милонова

Стали известны подробности избиения депутат Госдумы Виталия Милонова в Кировском районе Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, Милонова дважды ударили дверью на спецстоянке. Конфликт между сотрудником и депутатом возник у администратора..

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В заявлении в полицию Милонов указал, что получил сильную боль и телесные повреждения, однако за медицинской помощью он обращаться не стал.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что он стал жертвой избиения в Санкт-Петербурге.