Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел в поселке Яйва Александровского района.
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В ведомстве заявили, что не могут до получения результатов экспертизы назвать вещество, которое находилось в свертке.
Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что детей госпитализировали с признаками отравления после посещения бассейна в Татарстане.