Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ

В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Уточняется, что школьник находился на домашнем обучении, поэтому многие не знали, как он выглядит.

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По данным ведомства, вместо выпускника экзамены по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал другой человек.

Отмечается, что факт подмены был установлен после просмотра сотрудниками ведомства записей с камер видеонаблюдения и перепроверке экзаменационных работ.

В настоящее время дело о самарском школьнике передали в правоохранительные органы.