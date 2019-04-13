Американец выпрыгнул из самолета и попал в больницу с незначительными травмами

Пассажир выпрыгнул из самолета, приземлившегося в аэропорту Финикс-Скай-Харбор в США, передает Fox News.

Отмечается, что 25-летний мужчина дебоширил во время полета, трогал других пассажиров за лица и распылял неизвестное вещество, поэтому экипаж воздушного судна вызвал правоохранителей ко времени приземления самолета.

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«Как только борт приземлился, пассажир открыл дверь и выпрыгнул из самолета», — сообщили в авиакомпании.

По имеющимся данным, мужчина упал с высоты около трех метров, в результате чего получил незначительные повреждения и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что иностранного дебошира сняли с рейса в Шереметьево.