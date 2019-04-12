В Тюмени ФСБ ввело режим КТО

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, передает РИА «Новости».

Как сообщили в управлении ФСБ, режим КТО введен из-за выявления членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.

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По данным ведомства, террористы находятся в одном из частных домов Тюмени.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.