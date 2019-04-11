По делу Рауля Арашукова установлено 17 обвиняемых

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Следственный комитет (СК) России установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора в Мосгорсуде.

«Хочу обратить внимание, что по делу привлекается 17 обвиняемых...», — отметила представитель прокуратуры.

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Ранее сообщалось, что стало известно, когда Рауль Арашуков мог создать ОПС.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.