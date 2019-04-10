Медведь напал на людей в Ингушетии

В Ингушетии медведь сбежал из вольера в парке и напал на местных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

По данным МВД, животное «причинило телесные повреждения двум горожанам». Пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что сотрудники местной полиции застрелили медведя.

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В настоящее время они выясняют, как медведь мог сбежать из вольера.

Ранее сообщалось, что жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу.

Также режим ЧС вводили на архипелаге Новая Земля из-за нашествия медведей.