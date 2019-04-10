Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы

В движении поездов Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На участке «Академическая» — «Ленинский проспект» нет движения поездов.

Пассажиров по громкой связи просят добираться другими путями.

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Проблемы с движением на оранжевой ветке начались еще в 8.30 мск, тогда были увеличены интервалы на северном участке ветки.

Причины сбоя не сообщаются.

Позже в пресс-службе Московского метрополитена заявили, что движение работает в штатном режиме.