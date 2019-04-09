Мужчина размахивал горящим факелом в московском метро

Москвич 28-ми лет размахивал горящим факелом в метро перед лицами пассажиров. Об этом сообщает Рен ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел 6 апреля при движении между станциями «Улица 1905 года» и «Баррикадная».

Уточняется, что в подземке между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из них поджег факел и начал им размахивать перед лицами пассажиров.

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В данный момент участники потасовки были задержаны.

Ранее сообщалось, что неизвестный с пистолетом ограбил прохожего в метро средь бела дня.