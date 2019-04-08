Спор в соцсети перерос в реальную драку с топором и битой в Риме
В Риме около десяти мужчин устроили драку после того, как начали спорить в социальной сети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицейское управление.
Уточняется, что двое молодых людей поссорились в интернете, после чего договорились встретиться и позвали с собой друзей.
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Участники драки разбили витрину, несколько окон и стекло припаркованного поблизости автомобиля, в процессе один из мужчин получил удар топором в голову.
Прибывшие на место полицейские задержали шестерых участников побоища, у которых обнаружили металлическую бейсбольную биту, дубинку и пистолет.