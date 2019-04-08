Наказана матерившаяся на уроке томская учительница

В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы обладминистрации.

После проверки было решено, что учительницу накажут выговором.

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«Учитель получила выговор. По собственному желанию она больше не ведет уроки в этом классе», — добавил представитель.

Однако, по словам представителя, учительница продолжает вести уроки в школе.

Ранее сообщалось, что из-за видео с матерящимся на уроке учителем в Томске началась проверка.