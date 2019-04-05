Пожар охватил тысячи квадратных метров склада со стройматериалами во Владивостоке

Во Владивостоке загорелся склад со строительными материалами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе МЧС страны.

Отмечается, что пожар охватил две тыс. кв. м.

«На складе строительные материалы», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время потушить пожар пытаются 41 человек и 14 единиц техники.

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Причина пожара пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вспыхнул пожар, есть жертвы.