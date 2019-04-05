Москвичам рассказали о резком потеплении

В Москве к середине следующей недели температура воздуха поднимется до +14°С, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Он уточнил, что погода будет не постоянно солнечной, будет облачно, и не исключены дожди.

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«Воздух прогреется до 12-14°С тепла в среду и четверг», — рассказал он.

По его словам, похолодания в Центральной части России не ожидается.

В то же время некоторые синоптики утверждают, что минусовая температура возвращается в Москву.