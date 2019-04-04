Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

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Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

По его словам, система улучшения характеристики маневренности (MCAS) включилась на самолете в результате «ошибочной информации об угле атаки».

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Он также добавил, что в настоящее время эксперты Boeing завершают разработку нового ПО, которое исключит повторение трагедии.

Ранее стало известно о публикации предварительного отчета о крушении Boeing 737 Max 8.