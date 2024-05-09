Военные отряда БАРС уничтожили дронами группу ВСУ на Запорожском участке фронта

Добровольцы российского отряда БАРС-3 (боевой армейский резерв страны) с помощью FPV-беспилотников обнаружили и ликвидировали группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении фронта в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал командир отряда с позывным «Дядька» в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские военные вели разведку и заметили передвижение украинской пехоты на опорном пункте.

«Было принято решение ее уничтожить тремя FPV-дронами «Скворец 10», — пояснил военнослужащий.

Командир отметил, что его отряд быстро сориентировался и выявил работу украинской систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на опорном пункте, по которой был нанесен четкий и сокрушительный удар FPV-дронами даже без детального выцеливания. Он добавил, что беспилотники были начинены термобарическими и осколочными снарядами.

«Мы эту пехоту обезвредили», — констатировал «Дядька».

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы вручил 11 бойцам уникального отряда БАРС государственные награды.

Ранее добровольцев подразделения БАРС «Каскад» наградили медалями «За отвагу».