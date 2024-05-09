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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране до 11 августа. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно информации в карточках соответствующих законопроектов, опубликованных на этом сайте, документы были подписаны главой государства в четверг, 9 мая.

Накануне Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней.

В мае Зеленский внес в Верховную раду эти законопроекты.

16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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