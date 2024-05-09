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ЕС готовит удар по доходам России от экспорта СПГ

Еврокомиссар озвучила детали 14-го санкционного пакета против России

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Yves Herman/Reuters

Европейский союз намерен нанести удар по доходам России от экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в эфире эстонского радио ERR заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«В число мер входят ограничения на реэкспорт российского сжиженного природного газа через европейские порты в третьи страны», — сказала Симсон.

Она отметила, что эти ограничительные меры должны быть утверждены на саммите ЕС 27-28 июня.

Еврокомиссар выразила оптимизм по поводу одобрения 14-го санкционного пакета: «Я с оптимизмом смотрю на перспективу единогласного одобрения 14-го пакета. Но все это может произойти только на Европейском совете, а главы правительств соберутся там не раньше июня».

Симсон пояснила, что ограничения коснутся не только реэкспорта, но и самого производства СПГ в России. В частности, будут введены технологические ограничения в отношении таких проектов, как Усть-Луга-2, Мурманск и «Арктик СПГ-2».

«Мы ограничиваем доступ России к технологиям и финансированию для этих проектов, которые сейчас не оказывают прямого влияния на рынок, но повлияют на объемы российского производства СПГ после 2025 года», — заявила еврокомиссар.

В Брюсселе ожидают, что санкции вынудят Россию серьезно изменить бизнес-модель торговли СПГ, особенно в части поставок, направляемых в Азию через Европу. Без возможности перевалки в портах Испании, Бельгии и Франции России придется отправлять СПГ в Азию через Северный Ледовитый океан с помощью ледоколов, запас которых, по мнению ЕС, у Москвы недостаточен.

До этого стало известно, как изменился товарооборот Китая и России с начала года.

Ранее США и Британия обсудили стратегические санкции против России.

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