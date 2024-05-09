Польский суд разрешил привлечь к уголовной ответственности уехавшего судью Шмидта

Польский суд выдал разрешение на задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Национальной прокуратуры Польши отмечается, что дисциплинарный суд при Высшем административном суде вынес удовлетворительное решение по ходатайству прокурора и дал разрешение на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.

До этого стало известно, что польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Накануне генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил о подготовке заявления в дисциплинарный суд с требованием о снятии иммунитета с уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

Ранее сообщалось, что власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.