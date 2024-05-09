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Ученые создали карту затерянного континента Сахула, напоминавшего Атлантиду

NatComms: на ушедшем под воду континенте Сахул могло жить до 500 тыс. человек

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Springer Nature Limited

Австралийские ученые из Сиднейского университета создали карту континента Сахула, некогда соединявшего Австралию с островами Папуа-Новой Гвинеи и Тасманией. Впоследствии эти территории подобно легендарной Атлантиде поглотил океан. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Работа рассматривает огромный континент Сахул, который обнажился около 70 тыс. лет назад в эпоху плейстоцена. Земля тогда находилась в разгаре последнего ледникового периода. Оледенение вызвало значительное снижение уровня моря, оголив участки шельфа, соединявшего территорию нынешней материковой Австралии с Папуа-Новой Гвинеей на севере и с Тасманией на юге.

Датирование этих мест помогло точно определить периоды, когда люди перемещались по Сахулу. Исследователи провели тысячи симуляций, которые выявили наиболее вероятные маршруты доисторических переселенцев с учетом особенностей ландшафта и наличия доступной пищи.

Команда обнаружила, что люди шли как вдоль берегов, так и прямо через внутреннюю часть Сахула, следуя по основным ручьям и рекам.

Модель помогла конкретизировать картину жизни на Сахуле, где, по существующим оценкам, проживало до полумиллиона человек.

Исследователи считают, что на морском дне могли сохраниться археологические памятники, оставленные древними людьми.

Ранее историки нашли легендарную Валлийскую Атлантиду на средневековой карте.

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