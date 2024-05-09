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Зарубина заявила, что у Пугачевой никогда не было вокала

Певица Зарубина: Пугачева никогда не умела пользоваться верхними нотами

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Певица Ольга Зарубина заявила в беседе с mk.ru, что вокал не был сильной стороной Аллы Пугачевой.

По мнению Зарубиной, Пугачева никогда не умела правильно пользоваться высокими нотами, чтобы «раскрыть все краски» и взять необходимый звук. Певица отметила, что это большая проблема в отечественном шоу-бизнесе.

Зарубина считает, что большинство российских артистов не умеют пользоваться своим голосовым аппаратом. Она уверена, что певцы должны в идеале владеть своим голосом.

«У нас на эстраде должны быть эталоны вокала, на которых стоит равняться. Я всегда привожу один очень простой пример. Можно играть на гитаре, извлекая совершенно волшебные звуки. А можно играть на гитаре так, будто ты бьешь молотком об таз. Здесь все зависит от твоего мастерства», — отметила исполнительница.

Зарубина назвала сильной стороной Пугачевой драматургию.

«Но это, знаете, как читать стихи под музыку», — рассказала певица.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее Орбакайте захотела продать особняк Пугачевой за 125 миллионов рублей.

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