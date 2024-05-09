Российского электросварщика задержали по подозрению в растлении пятилетней дочери

В Воронежской области 37-летнего электросварщика заподозрили в растлении своей пятилетней дочери. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в городе Борисоглебске. Знакомый электросварщика обратился в правоохранительные органы и сообщил, что тот, предположительно, в апреле этого года посадил свою малолетнюю дочь на колени и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Девочка ничего не понимала и делала все, что ей говорил отец.

Мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над ребенком, сообщают «Вести Воронеж». Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее восьмиклассник растлил 13-летнюю девочку в Петербурге.