Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского электросварщика задержали по подозрению в растлении пятилетней дочери

В Воронежской области электросварщика заподозрили в растлении пятилетней дочери

close
100%
Depositphotos

В Воронежской области 37-летнего электросварщика заподозрили в растлении своей пятилетней дочери. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в городе Борисоглебске. Знакомый электросварщика обратился в правоохранительные органы и сообщил, что тот, предположительно, в апреле этого года посадил свою малолетнюю дочь на колени и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Девочка ничего не понимала и делала все, что ей говорил отец.

Мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над ребенком, сообщают «Вести Воронеж». Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее восьмиклассник растлил 13-летнюю девочку в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами