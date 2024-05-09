Девочка выпала из окна в Липецке и попала в больницу в тяжелом состоянии

В Липецке девочка выпала из окна на четвертом этаже и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Шторм Липецк».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 9 мая в Елецком микрорайоне. Девочка 2015 года рождения выпала из окна и упала с высоты четвертого этажа. При каких обстоятельствах это произошло не уточняется.

В результате ребенок попал в больницу. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Информации о травмах, которые получила несовершеннолетняя, не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Забайкалье десятилетний школьник остался дома один и выпал с пятого этажа через незапертую раму балконного остекления. Пострадавшего поместили в отделение реанимации, его состояние оценили как тяжелое.

Ранее наркоман выпал из окна третьего этажа в Екатеринбурге.