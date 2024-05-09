На выехавшего в Белоруссию польского судью направили ходатайство об аресте

Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщается на сайте Национальной прокуратуры Польши.

В публикации отмечается, что ходатайство в дисциплинарный суд при Высшем административном суде направил Мазовецкий отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.

Кроме разрешения о привлечении к уголовной ответственности Шмидта также было запрошено разрешение на его задержание и временный арест.

До этого генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил о подготовке заявления в дисциплинарный суд с требованием о снятии иммунитета с уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Ранее сообщалось, что власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.