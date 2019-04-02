Епископ заявил о притеснениях УПЦ на Украине

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Председатель представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский рассказал о притеснениях церкви на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На клириков УПЦ осуществляется систематическое незаконное давление с целью перехода в другую конфессию», — сказал Барышевский.

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По его словам, речь идет о давлении со стороны «новой украинской церкви».

Ранее сообщалось, что радикалы захватили храм УПЦ в Ровенской области Украины.