Епископ заявил о притеснениях УПЦ на Украине
Председатель представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский рассказал о притеснениях церкви на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На клириков УПЦ осуществляется систематическое незаконное давление с целью перехода в другую конфессию», — сказал Барышевский.
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По его словам, речь идет о давлении со стороны «новой украинской церкви».
Ранее сообщалось, что радикалы захватили храм УПЦ в Ровенской области Украины.