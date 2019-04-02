После взрыва военная академия Петербурга эвакуирована

В управлении МЧС Санкт-Петербурга проинформировали о том, что после взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского здание было полностью эвакуировано. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, находящиеся в здании люди были эвакуированы.

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В Петербурге около 13.00 произошел взрыв в административном здании на территории военной академии им. Можайского. Причина взрыва пока неизвестна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В анонимных телеграм-каналах сообщается, что из-за взрыва обрушился лестничный пролет, в помещении могут быть заблокированы люди.

Ранее источник рассказал о пострадавших при взрыве в Петербурге.

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