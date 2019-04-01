На Украине повесили карту без Крыма

В Киеве на одном из избирательных участков повесили украинскую карту, на которой не было Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на карту также не попали самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Отмечается, что после появление в сети фотографии этой карты, мнения пользователей разделилось.

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Некоторые были не согласны с изображение карты Украины без Крыма, а другие заявили о необходимости смириться с тем, что «Крым вряд ли удастся вернуть».

Ранее сообщалось, что на заседании Рады использовали карту Украины без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.