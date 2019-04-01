Названы самые востребованные у иностранцев российские города

Приезжая в Россию, иностранцы чаще выбирают для путешествий пять российских городов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Aviasales.

По данным исследований, иностранцы прилетают в Москву и Санкт-Петербург. Также многие гости страны отправляются в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

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Отмечается, что особый интерес к перелетам в Россию проявляют жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана. Кроме того, в страну часто приезжают туристы из Бразилии, Бангладеш, Кубы и Эквадора.

Ранее были названы самые романтичные города России. А также определен самый комфортный город России.