Дело возбуждено из-за попытки кражи кабеля правительственной связи в Москве
Полиция возбудила уголовное дело после попытки рабочих украсть кабель правительственной связи в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Кража», — говорится в сообщении.
Попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста была пресечена сотрудниками ФСО.
Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман.