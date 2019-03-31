Дело возбуждено из-за попытки кражи кабеля правительственной связи в Москве

Полиция возбудила уголовное дело после попытки рабочих украсть кабель правительственной связи в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Кража», — говорится в сообщении.

Попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста была пресечена сотрудниками ФСО.

Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман.