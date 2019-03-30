Россиянка избила сына скакалкой и отрезала ему ухо

В Зеленограде 46-летняя женщина избила своего 12-летнего сына скакалкой, а после отрезала ему часть правого уха строительным ножом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление старшего помощника руководителя московского главка СК Юлию Иванову.

Как отмечается, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

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Уточняется, что мальчик находится в центре поддержке семьи и детства «Зеленоград», а его мать заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал женщину, закрывшую в квартире пятилетнюю дочь.