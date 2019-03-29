Мужчина избил и побрил налысо жену за отказ танцевать перед его друзьями

В Пакистане арестовали мужчину за то, что он избил и побрил налысо жену после того, как она отказалась танцевать для его друзей, пишет The Daily Mail.

Отмечается, что мужчину нашли и задержали после того, как в сети появилось видео с его избитой женой, которая просила о помощи.

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По словам женщины, муж и его коллеги разозлились, когда она отказалась танцевать для них. Она утверждает, что они раздели ее, сбрили ее волосы, а затем избили железными трубами.

Кроме того, полицейские отказывались регистрировать ее дело, потому что она не могла дать им взятку, заявила девушка.

«Полиция потребовала и наличные для медицинского обследования. У меня не было денег, чтобы заплатить им», — добавила девушка.

Опубликованный ролик помог ей добиться внимания властей и ареста избившего ее мужа.