Мужчина избил и побрил налысо жену за отказ танцевать перед его друзьями
В Пакистане арестовали мужчину за то, что он избил и побрил налысо жену после того, как она отказалась танцевать для его друзей, пишет The Daily Mail.
Отмечается, что мужчину нашли и задержали после того, как в сети появилось видео с его избитой женой, которая просила о помощи.
По словам женщины, муж и его коллеги разозлились, когда она отказалась танцевать для них. Она утверждает, что они раздели ее, сбрили ее волосы, а затем избили железными трубами.
Кроме того, полицейские отказывались регистрировать ее дело, потому что она не могла дать им взятку, заявила девушка.
«Полиция потребовала и наличные для медицинского обследования. У меня не было денег, чтобы заплатить им», — добавила девушка.
Опубликованный ролик помог ей добиться внимания властей и ареста избившего ее мужа.