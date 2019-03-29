Команда Кусто займется спасение косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Специалисты организации Whale sanctuary project, где участвует океанолог Жан-Мишель Кусто,планиурют приехать в Россию на следующей неделе, чтобы принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, передает ТАСС

По словам исполнительного директора организации Чарльза Виника, накануне специалисты получили официальное приглашение от Министерства природных ресурсов и экологии России.

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В настоящее время прорабатываются детали поездки. Виник выразил надежду, что специалисты прибудут в Россию на следующей неделе, но нужно получить еще подтверждений и решить вопросы с визами.

Ранее сообщалось, что здоровье косаток в приморской «китовой тюрьме» быстро ухудшается.