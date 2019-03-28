Реальный размер зарплат назвали сотрудники башкирского роддома

Сотрудники роддома в башкирском Салавате, которые согласно отчетам руководства получают в среднем 61 тыс. руб., в интервью порталу ufa1.ru заявили, что в действительности их зарплата в несколько раз меньше.

Так, одна из санитарок рассказала, что ее зарплата составляет 12 тыс. руб. При этом она отметила, что ей сократили отпуск с 42 до 28 дней. Сотрудница роддома добавила, что ей также не хватает «человеческого» отношения.

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Акушер-гинеколог рассказала порталу, что в прошлом месяце действительно получила 61 тыс. руб., однако при этом работала на две ставки и провела восемь ночных дежурств.

Ранее стало известно, что посмеявшихся над своими зарплатами сотрудников роддома вынудили уволиться.