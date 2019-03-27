Россиянин с десятками килограмм гашиша пойман на границе с Латвией

В Латвии налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СДГ) нашла в автомобиле гражданина России около 90 килограмм гашиша. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, во время таможенного контроля гражданин России вызвал подозрения.

«Автомобиль был направлен на углубленную таможенную проверку. Его просканировали и его также проверил кинолог СГД со служебной собакой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что было обнаружено 80 пакетов с неизвестным веществом (87,55 килограмм). Химическая экспертиза подтвердила, что в брикетах находился гашиш.

Гражданин России был задержан. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере, а также о незаконном их хранении и перемещении на территорию Латвии с целью реализации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у приезжих изъяли почти килограмм гашиша.