Совфед одобрил закон о наказании лидеров бандитских группировок

Совет Федерации одобрил принятый Государственной думой закон об ужесточении наказания за создание организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Из принятого закона следует, что в Уголовный кодекс России будет внесена статья, которая предполагает наказание лидеров ОПГ. Создателей преступных группировок могут лишить свободы на срок от 8 до 15 лет, а также наложить штраф в размере 5 млн руб.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ.