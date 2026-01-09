Размер шрифта
Новости. Общество

В США пограничники открыли стрельбу, два человека пострадали

ФБР: американские пограничники открыли стрельбу в Портленде, ранены два человека
Два человека получили ранения в ходе стрельбы, открытой в Портленде (штат Орегон) сотрудниками Погранично-таможенной службы США. Об этом сообщается на странице местного отделения Федерального бюро расследований (ФБР) в соцсети X.

По данным бюро, инцидент произошел около 14:15 по местному времени (01:15 пятницы мск).

«К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы [США], были ранены два человека», — говорится в сообщении.

7 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник иммиграционной службы (ICE) выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры ICE подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги. После этого сотрудник службы потребовал открыть ему дверь и взялся за ручку. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее власти США заявили, что «Америка для американцев».

