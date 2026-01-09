В Иране рассчитывают на существенное увеличение турпотока из России

В Иране надеются на значительное увеличение в 2026 году турпотока из России. Об этом иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Исламская республика обязательно будет прилагать усилия для развития туристических связей между двумя странами. Джалали выразил надежду, что нынешний уровень взаимодействия Ирана и РФ в туристической сфере приведет к росту числа российских туристов.

9 января сообщалось, что в Иране протестующие подожгли здание Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

За день до этого стало известно, что участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее иранские власти отключили интернет на всей территории страны.