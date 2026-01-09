Размер шрифта
В Киеве начались пожары

Кличко: в Киеве возникли пожары в многоквартирных домах после ударов БПЛА
В многоквартирных домах Киева начались пожары после ударов беспилотными летательными объектами (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Деснянском районе попадание БПЛА в жилой дом на уровне 1-2 этажей. Возник пожар», — написал он.

По словам градоначальника, еще один удар пришелся на жилой дом, в котором также началось возгорание на нижних этажах.

В ночь на 9 января украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве. В ряде регионов Украины, включая Киевский, этой ночью действует воздушная тревога. По информации «Военной хроники», в столице начался массированный налет «Гераней».

Кроме того, сообщалось, что во Львове прогремели несколько взрывов. По данным местных пабликов, в городе было слышно не менее шести взрывов.

Глава областной администрации города Максим Козицкий заявил, что в результате прилета пострадал «объект критической инфраструктуры». Украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» отмечал, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без боевой части.

Ранее небо во Львовской области покраснело после прилетов.

