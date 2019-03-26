Останки умершего у заправки мужчины заметили спустя год

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении на юго-западе Москвы останков неизвестного мужчины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, прохожие проинформировали об обнаружении костей на 35 км внешней стороны МКАД.

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«По указанному адресу, напротив автозаправочной станции, находился скелетированный труп неизвестного мужчины, смерть которого наступила около года назад», — рассказал источник.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на чердаке дома в Москве нашли останки человека.