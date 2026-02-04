В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

Роспотребнадзор дал советы на случай поездки в эндемичные регионы по лихорадке чикунгунья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Эндемичными регионами по этой лихорадке являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент, уточнили в ведомстве.

Надзорный орган рекомендовал направляющимся в эти районы россиянам защищаться от укусов насекомых. Речь идет об использовании репеллентов, установке противомоскитных сеток на окнах и дверях, применении надкроватных полог и использовании одежды, прикрывающей кожу.

При появлении симптомов лихорадки чикунгунья после возвращения следует своевременно обратиться к врачу и сообщить о поездке, добавили в Роспотребнадзоре.

По информации Mash, в России в 2026 году выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья. По его информации, заболевшая прилетела в Москву с Сейшел.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал туристам посетить врача после отдыха на Кубе.