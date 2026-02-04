Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

Роспотребнадзор посоветовал пользоваться репеллентами в Африке из-за чикунгуньи
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор дал советы на случай поездки в эндемичные регионы по лихорадке чикунгунья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Эндемичными регионами по этой лихорадке являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент, уточнили в ведомстве.

Надзорный орган рекомендовал направляющимся в эти районы россиянам защищаться от укусов насекомых. Речь идет об использовании репеллентов, установке противомоскитных сеток на окнах и дверях, применении надкроватных полог и использовании одежды, прикрывающей кожу.

При появлении симптомов лихорадки чикунгунья после возвращения следует своевременно обратиться к врачу и сообщить о поездке, добавили в Роспотребнадзоре.

По информации Mash, в России в 2026 году выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья. По его информации, заболевшая прилетела в Москву с Сейшел.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал туристам посетить врача после отдыха на Кубе.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!