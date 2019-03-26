В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
В Уфе полиция проводит проверку после заявления автовладельца, машину которого испортили коллекторы, сообщает РИА «Новости».
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
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«Полиция начала проверку, по результату будет принято процессуальное решение », — заявили в полиции.
Ранее СК возбудил дело по факту избиения ветерана коллекторами в Перми.