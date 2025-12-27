Размер шрифта
Командующий группировки войск «Центр» рассказал об эвакуации из Красноармейска

РИА Новости: из Красноармейска эвакуировано более 1 100 жителей
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командующий группировки войск «Центр» Валерий Солодчук заявил, что российские военнослужаэвакуировали более 1 100 местных жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Солодчука, соединения и воинские части 2-й армии выполняют проверочные мероприятия в Красноармейске и развивают направление на север.

Красноармейск — один из центров угледобычи Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, а их активная фаза возобновилась весной 2025-го. До начала боевых действий в городе проживало более 370 тыс. человек, сейчас — порядка 2 тыс.

Город является важным транспортным узлом региона, в том числе благодаря крупной железнодорожной станции Покровск. Для украинской стороны он имел значительное логистическое значение, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепра.

После перехода территории под контроль российских сил, по оценкам сторон, открывается возможность дальнейшего продвижения в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в Донецкой области.

Незадолго до этого Солодчук сообщал, что бойцы группировки войск «Центр» завершили ликвидацию бойцов Вооруженных сил Украины в городе Димитрове в ДНР и проводят эвакуацию мирных жителей из населенного пункта.

Ранее российский боец с позывным «Хруст» рассказал об уничтожении украинских солдат, которые попытались установить флаг на передовой.

