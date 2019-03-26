Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что речь идет о воздушном судне компании British Airways. Его пассажиры были уверены, что направляются в Дюссельдорф. Однако после посадки пилот объявил, что самолет прибыл в Эдинбург.

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По данным компании, произошедшее объясняется неправильным оформлением летных документов, в которых был неправильно указан пункт назначения.

Ранее самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией.