В России предотвратили 19 терактов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что за 2018 год российским спецслужбам удалось предотвратить 19 терактов на территории страны, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что серьезную угрозу представляет из себя так называемый телефонный терроризм. По его словам, с начала года были зафиксированы более 2 тысяч сообщений о ложном минировании, большинство из которых поступило из-за границы.

Реклама

Также Патрушев назвал среди угроз России разрушение Западом договоренностей о мирном использовании космоса и наращивание США средств ПРО.

Ранее Николай Патрушев заявил, что за последние пять лет в России более чем в 20 раз снизилась деятельность террористов.