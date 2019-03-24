Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе

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Террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на данные с жесткого диска, обнаруженные на освобожденной от боевиков территории в Сирии.

При этом вчера президент США Дональд Трамп подтвердил, что 100% территорий Сирии и Ирака освобождены от ИГ. Обнаруженные документы свидетельствуют о планах террористов нанести удар в Европе после потери подконтрольных им территорий на Ближнем Востоке.

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Согласно полученным данным, террористы намерены вооружать и финансировать уже находящихся в Европе боевиков, которые должны будут совершать похищения людей и атаки смертников. Файлы описывают процесс создания подпольных ячеек террористов, привлечения новых сторонников, подготовку смертников, поиск транспорта, оружия и взрывчатки.

Авторы The Sunday Times отмечают, что подлинность данных с диска не вызывает у них сомнений, так как документы содержат сотни реальных имен, данные о многих столкновениях, финансовую отчетность.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.