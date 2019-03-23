Российский путешественник Федор Конюхов находится на грани жизни и смерти

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветную экспедицию, попал в шторм, граничащий с ураганом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ирину.

По ее словам, в настоящее время у ее мужа очень сложный момент: тяжелый шторм, он лежит пристегнутый и пытается пережить бурю.

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«Каждый час он пишет, сообщения короткие «У меня все хорошо», — рассказала Конюхова.

Также она добавила, что пока он жив и здоров, его лодка целая, но «волны огромные».

Ранее сообщалось, что путешественник Федор Конюхов планирует обогнуть земной шар на лодке за 222 дня.