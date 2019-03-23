Число госпитализированных из-за инфекции в Дагестане выросло до 89 человек
Возросло число госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.
По последним данным, в инфекционном отделении больницы находится 89 человек.
«Пациенты легкой и средней тяжести, тяжелых больных нет. Все получают всю необходимую медицинскую помощь», — добавили в мэрии.
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Министр здравоохранения Дагестана Гаджиибрагимов Джамалудин Алиевич заявил, что в республике имеются все необходимые медикаменты, и пациентам окажут помощь в полном объеме.
Уточняется, что Роспотребнадзор занимается изучением причин вспышки инфекции.
Ранее сообщалось, что более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции в Дагестане.