Макрон сделал заявление о выводе армии против «желтых жилетов»

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал сообщения о том, что он якобы намерен вывести армию против «желтых жилетов». Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что не собирается этого делать.

«Будут соблюдаться те же правила, которые были установлены в декабре прошлого года и даже неоднократно ранее», — пояснил Макрон.

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Французский лидер добавил, что военные, задействованные в операции «Сантинель», будут заниматься борьбой против терроризма и защитой важных объектов. Полиция в свою очередь будет осуществлять охрану порядка в ходе манифестаций.

Ранее сообщалось, что портреты Макрона массово воруют из мэрий страны.