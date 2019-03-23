Макрон сделал заявление о выводе армии против «желтых жилетов»
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал сообщения о том, что он якобы намерен вывести армию против «желтых жилетов». Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что не собирается этого делать.
«Будут соблюдаться те же правила, которые были установлены в декабре прошлого года и даже неоднократно ранее», — пояснил Макрон.
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Французский лидер добавил, что военные, задействованные в операции «Сантинель», будут заниматься борьбой против терроризма и защитой важных объектов. Полиция в свою очередь будет осуществлять охрану порядка в ходе манифестаций.
Ранее сообщалось, что портреты Макрона массово воруют из мэрий страны.