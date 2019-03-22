Около 300 человек стали жертвами циклона в Мозамбике
В Мозамбике из-за тропического циклона «Идаи», по предварительным данным, погибли 293 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Карлуша Агостиньо ду Росариу.
Как отмечается, итоговые цифры могут составить более тысячи человек.
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Уточняется, что количество людей, затронутых стихией, оценивается в 345 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что циклон затронул также территорию Зимбабве.
На данный момент в Зимбабве погибли 104 человека, а в Малави, также ставшей жертвой стихии, 84 человека.